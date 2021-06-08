11:05 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Глава Бурятии заплатил штраф за разведение костра для шашлыков. Региональный главк МЧС оштрафовал Алексея Цыденова на 3 тысячи рублей. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

«Напомню про свои три дня отпуска на майские. МЧС оштрафовало за разведение костра. И ведь ничего не скажешь. Всё правильно!» — написал чиновник.

В публикацию глава Бурятии также добавил фотографии постановления о назначении ему административного наказания и квитанции об оплате штрафа. Говорит Москва