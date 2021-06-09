Собянин напомнил о важности вакцинации в борьбе с коронавирусом

15:06

Рестораторам нужно продолжить соблюдать санитарные нормы, связанные с борьбой против коронавируса, заявил мэр Москвы. По словам Сергея Собянина, ситуация в мегаполисе все же остается сложной. «Мы видим день ото дня новые случаи заболевания ковидом, - отметил градоначальник. - Расширяется количество больничных коек, которые задействованы. Сегодня около 10 000 задействовано. В ближайшие дни мы открываем еще несколько больниц, которые будут задействованы в борьбе с ковидом. Тем не менее мы никаких локдаунов не собираемся вводить. Тем не менее прошу ресторанный бизнес, общепит, всех, кто занимается торговым сервисом, придерживаться санитарных норм. Это наша с вами общая (задача) для поддержания экономики города».

Также мэр Москвы призвал всех, кому можно по состоянию здоровья, вакцинироваться от коронавируса, чтобы защитить себя от ковида. «Ну и, конечно, агитировать своих коллег, друзей как можно быстрее сделать вакцинацию. Это хорошая защита от ковида», - сказал Сергей Собянин.