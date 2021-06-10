Россия за время пандемии коронавируса нарастила выпуск медицинских масок в 15 раз - Мишустин

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия в период пандемии коронавируса нарастила выпуск медицинских масок в 15 раз, также в разы выросло производство других средств индивидуальной защиты. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин в видеообращении к участникам итоговой коллегии Минпромторга.

"В короткие сроки были развернуты новые мощности, которые позволили резко увеличить выпуск средств индивидуальной защиты. Сегодня Россия может производить в 15 раз больше медицинских масок, в 33 раза - защитных костюмов, в 40 раз - медицинских перчаток", - рассказал премьер.