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Рост заболеваемости ковидом в РФ связан с несоблюдением противоэпидемических мер - Мурашко

15:32 10.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Рост заболеваемости коронавирусной инфекцией связан в том числе с несоблюдением населением мер предосторожности, заявил журналистам глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

"В первую очередь население должно помнить о том, что защита является коллективной и формирование именно коллективного иммунитета является основополагающим для блокирования распространения [заболевания]. Это первое. Второе - это соблюдение масочного режима и дистанцирования до [конца действия] ограничительных мероприятий всех, до набора именно коллективного иммунитета. Это принципиально важная позиция", - сказал он, отвечая на вопрос о причинах подъема заболеваемости.

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