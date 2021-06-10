Рост заболеваемости ковидом в РФ связан с несоблюдением противоэпидемических мер - Мурашко
15:32 10.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Рост заболеваемости коронавирусной инфекцией связан в том числе с несоблюдением населением мер предосторожности, заявил журналистам глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.
"В первую очередь население должно помнить о том, что защита является коллективной и формирование именно коллективного иммунитета является основополагающим для блокирования распространения [заболевания]. Это первое. Второе - это соблюдение масочного режима и дистанцирования до [конца действия] ограничительных мероприятий всех, до набора именно коллективного иммунитета. Это принципиально важная позиция", - сказал он, отвечая на вопрос о причинах подъема заболеваемости.
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