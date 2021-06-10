Объемы выпуска "Ковивака" и "Эпиваккороны" недостаточны для экспорта - Мантуров
16:32 10.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Объемы производства российских вакцин от коронавируса "Ковивак" и "Эпиваккорона" пока недостаточны для удовлетворения запроса из-за рубежа, но заявки могут быть удовлетворены в конце года, заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
"У нас главная задача сегодня - это обеспечить потребность нашей страны. Пока и касаемо "Эпиваккороны" и "Ковивак" объемы производства сегодня не обеспечивают полностью запрос по выполнению поставок на зарубежные рынки. Но, возможно, это произойдет к концу года, когда индустриальный партнер компания "Нанолек" обеспечит наращивание объемов производства "Ковивака", и тогда можно будет выполнить те запросы, которые будут у наших зарубежных коллег", - сказал он.
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