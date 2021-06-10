Конструктор госпрограмм Сбер помог выдать предпринимателям льготные кредиты на 14 млрд рублей

17:06

При помощи нового сервиса Сбера - конструктора госпрограмм - льготные кредиты на 14 млрд рублей уже получили 450 предпринимателей. Этот новый сервис для получателей государственной поддержки был запущен в пилотном режиме в феврале 2021 года, он позволяет компаниям пройти первичную онлайн-проверку (достаточно ввести ИНН) на соответствие четырем наиболее востребованным программам льготного кредитования, подать заявку на кредит и получить консультацию, заказав звонок из Центра корпоративных решений Сбера.

«В конструктор мы включили ключевые федеральные меры поддержки бизнеса, - говорит начальник управления GR и работы со специальными проектами Сбербанка Олег Семененко. - Это очень удобный инструмент, доступный и клиентам банка, и тем, кто пока нашим клиентом не является. Он помогает предпринимателям определиться с выбором мер господдержки и подать заявку на льготный кредит онлайн. Мы будем увеличивать количество включённых в конструктор программ льготного кредитования, чтобы сделать сервис как можно более всеобъемлющим и полезным для всех отраслей бизнеса».

Сейчас в конструкторе представлены: программа стимулирования малых и средних предприятий (МСП), кредит для сельхозтоваропроизводителей, а также две программы Минэкономразвития по поддержке МСП (в рамках Постановления Правительства РФ № 1764 от 30.12.2018). Сервис доступен на сайте Сбербанка и в интернет-банке «СберБизнес».