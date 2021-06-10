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Женщина впервые стала председателем кипрского парламента

19:10 10.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Кандидат от правящей партии "Демократический сбор" (ДИСИ) Аннита Димитриу избрана в четверг новым председателем Палаты представителей Республики Кипр, однопалатного парламента страны. Об этом стало известно из трансляции на парламентском сайте.

35-летняя Димитриу, представляющая провинцию Ларнака, стала первой в истории женщиной, которой удалось избраться на этот пост, который формально является вторым в стране после должности президента. Она одержала победу во втором туре голосования, заручившись поддержкой 25 голосов депутатов 56-местного парламента. По существующим правилам, в этом туре для победы необходимо было набрать 22 голоса.

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