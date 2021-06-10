Женщина впервые стала председателем кипрского парламента
19:10 10.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
35-летняя Димитриу, представляющая провинцию Ларнака, стала первой в истории женщиной, которой удалось избраться на этот пост, который формально является вторым в стране после должности президента. Она одержала победу во втором туре голосования, заручившись поддержкой 25 голосов депутатов 56-местного парламента. По существующим правилам, в этом туре для победы необходимо было набрать 22 голоса.
НОВОСТИ
- 19:03 10.06.2021
- Баженов поддержал заморозку размера оплаты за проживание на курортах и в санаториях
- 18:32 10.06.2021
- Член ОП РФ Евгений Нифантьев предлагает соцсетям удалять фейковые аккаунты
- 18:30 10.06.2021
- С начала 2021 года из аварийного жилья переселены почти 60 тыс. россиян
- 18:15 10.06.2021
- Пилот истребителя МиГ-29, потерпевшего крушение в Черном море, погиб - Минобороны Болгарии
- 18:10 10.06.2021
- Доктор Александр Румянцев призвал не ограничивать госфинансирование лечения острого лимфобластного лейкоза
- 18:00 10.06.2021
- За год число рабочих мест, созданных резидентами технополиса «Москва», выросло на 62%, – Владимир Ефимов
- 17:40 10.06.2021
- Напавший на Макрона злоумышленник заявил, что не сожалеет о своих действиях
- 17:12 10.06.2021
- ЕС выкупает у Армении право на использование наименования «коньяк»
- 17:06 10.06.2021
- Конструктор госпрограмм Сбер помог выдать предпринимателям льготные кредиты на 14 млрд рублей
- 17:00 10.06.2021
- Жителей Женевы из-за саммита Россия – США попросили поработать из дома
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать