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Директор НАСА считает уникальным сотрудничество России и США в космосе

10:20 11.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сотрудничество США и России в космосе является уникальным и исключительным, оно не должно прекращаться. Об этом заявил в опубликованном в четверг интервью газете "Политико" руководитель НАСА Билл Нельсон, который ранее провел первые телефонные переговоры с главой Роскосмоса Дмитрием Рогозиным.

"Если вы поговорите с работниками российской космической сферы, они хотят, чтобы это сотрудничество с американцами продолжалось. Поэтому я поговорил об этом с Рогозиным. Я сказал: "Это уникальные отношения, в которых мы можем мирно сотрудничать друг с другом, независимо от того, какое у нас соперничество на Земле". Мы партнеры в космосе, и я не хочу, чтобы это прекратилось", - отметил Нельсон, добавив, что у России и США "исключительное сотрудничество" в космосе.

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