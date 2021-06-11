Швейцария объявила об ограничении воздушного пространства в связи с саммитом РФ-США
11:20 11.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Власти Швейцарии закроют часть воздушного пространства страны для полетов в связи с проведением 16 июня в Женеве встречи президента России Владимира Путина и лидера США Джо Байдена. Об этом сообщило в пятницу швейцарское правительство.
"На заседании 11 июня Федеральный совет (правительство) одобрил временное ограничение на использование воздушного пространства во время встречи президента [США Джо] Байдена и президента [России Владимира] Путина с 15 по 17 июня 2021 года в Женеве", - указывается в сообщении.
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