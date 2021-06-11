Лондон не нашел свидетельств причастности РФ к посадке самолета Ryanаir в Минске - Рааб

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Британское правительство не нашло каких-либо конкретных свидетельств того, что Россия могла быть причастна к инциденту с посадкой самолета ирландской авиакомпании Ryanair в аэропорту Минска. Об этом глава МИД королевства Доминик Рааб заявил в интервью, выдержки из которого приводит в пятницу агентство Рейтер.

"У нас нет каких-либо дополнительных указаний на причастность России к вынужденной посадке гражданского самолета [Ryanair] в Белоруссии", - сказал он. Ранее Рааб заявлял, что не исключает такой возможности, так как ему "сложно поверить, что подобные действия могли быть осуществлены без хотя бы молчаливого согласия властей в Москве".