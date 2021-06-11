Число заболевших "черной плесенью" в Индии превысило 31 тыс., скончались 2,1 тыс. - ТВ
13:20 11.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Общее число заболевших мукормикозом ("черной плесенью") в Индии увеличилось до 31 216 случаев, количество летальных исходов этого грибкового заболевания составило 2 109. Об этом сообщил в пятницу телеканал Эн-ди-ти-ви со ссылкой на медицинские источники.
26 мая министр химической промышленности и производства удобрений Садананда Говда сообщал о том, что в Индии было зарегистрировано 11 717 случаев заболевания мукормикозом. По информации источников телеканала, увеличение числа заболевших не в последнюю очередь вызвано острой нехваткой противогрибкового препарата.
Больше всего заболевших отмечено в штате Махараштра - 7 057 случаев заражения и 609 смертельных исходов. За ним следует штат Гуджарат (5 418 случаев заболевания и 323 смертельных исхода).
Как указывают специалисты, грибковое заболевание мукормикоз диагностируют у тех пациентов с коронавирусной инфекцией, которые находились в отделении интенсивной терапии и в течение долгого времени получали стероиды или кислородную поддержку. Заболевание также встречается у диабетиков, получающих большие дозы стероидов в течение длительного времени.
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