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Банк России повысил ключевую ставку до 5,5% годовых

14:00 11.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Банк России второй раз подряд повысил ключевую ставку на 0,5 п. п., до 5,5% годовых, следует из сообщения регулятора.

"Совет директоров Банка России 11 июня 2021 года принял решение повысить ключевую ставку на 50 б. п., до 5,50% годовых. Российская и мировая экономика восстанавливаются быстрее, чем ожидалось ранее. Инфляция складывается выше прогноза Банка России. С учетом высоких инфляционных ожиданий баланс рисков значимо сместился в сторону проинфляционных", - указывает ЦБ.

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