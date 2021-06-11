Банк России повысил ключевую ставку до 5,5% годовых
14:00 11.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Банк России второй раз подряд повысил ключевую ставку на 0,5 п. п., до 5,5% годовых, следует из сообщения регулятора.
"Совет директоров Банка России 11 июня 2021 года принял решение повысить ключевую ставку на 50 б. п., до 5,50% годовых. Российская и мировая экономика восстанавливаются быстрее, чем ожидалось ранее. Инфляция складывается выше прогноза Банка России. С учетом высоких инфляционных ожиданий баланс рисков значимо сместился в сторону проинфляционных", - указывает ЦБ.
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