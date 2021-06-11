Более 20 тыс. человек в Чехии заразились коронавирусом после первой дозы прививки

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Институт медицинской информации и статистики Чехии сообщил в пятницу, что более 20 тыс. жителей республики, получившие первую дозу вакцины от коронавируса, заразились им.

При этом, согласно информации медиков, у большинства заразившихся заболевание, вызываемое коронавирусом, протекает без симптомов и не представляет опасности для их здоровья. В институте отметили, что гарантию не заразится коронавирусом получают те, кто прошел полный цикл вакцинации двумя дозами препарата против вируса.

В Чехии, население которой составляет 10,702 млн граждан, 27 декабря 2020 года началась вакцинация от коронавируса. Прививки сделаны 4 335 379 жителям. Полный цикл вакцинации двумя дозами препарата прошли 1 905 150 человек. В страну поступают вакцины производства американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech, американских фирм Moderna и Johnson & Johnson, а также британско-шведской компании AstraZeneca.

В Чехии за время пандемии общее число инфицированных коронавирусом достигло 1 664 839, из них вылечились 1 628 416 человек, 30 219 скончались от осложнений.