Более 20 тыс. человек в Чехии заразились коронавирусом после первой дозы прививки
14:32 11.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Институт медицинской информации и статистики Чехии сообщил в пятницу, что более 20 тыс. жителей республики, получившие первую дозу вакцины от коронавируса, заразились им.
При этом, согласно информации медиков, у большинства заразившихся заболевание, вызываемое коронавирусом, протекает без симптомов и не представляет опасности для их здоровья. В институте отметили, что гарантию не заразится коронавирусом получают те, кто прошел полный цикл вакцинации двумя дозами препарата против вируса.
В Чехии, население которой составляет 10,702 млн граждан, 27 декабря 2020 года началась вакцинация от коронавируса. Прививки сделаны 4 335 379 жителям. Полный цикл вакцинации двумя дозами препарата прошли 1 905 150 человек. В страну поступают вакцины производства американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech, американских фирм Moderna и Johnson & Johnson, а также британско-шведской компании AstraZeneca.
В Чехии за время пандемии общее число инфицированных коронавирусом достигло 1 664 839, из них вылечились 1 628 416 человек, 30 219 скончались от осложнений.
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