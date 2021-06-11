Суд в Риге арестовал подозреваемого в шпионаже на РФ латвийского депутата

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Суд Видземского предместья города Риги в пятницу избрал в качестве меры пресечения заключение под стражу лишенного неприкосновенности оппозиционного депутата Сейма (однопалатного парламента) Яниса Адамсонса, которого заподозрили в шпионаже в пользу России. Об этом сообщает местное агентство ЛЕТА со ссылкой на решение суда.

"Решение суда можно оспорить в Рижском окружном суде", - указывает агентство.