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НОВОСТИ

Суд в Риге арестовал подозреваемого в шпионаже на РФ латвийского депутата

17:00 11.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Суд Видземского предместья города Риги в пятницу избрал в качестве меры пресечения заключение под стражу лишенного неприкосновенности оппозиционного депутата Сейма (однопалатного парламента) Яниса Адамсонса, которого заподозрили в шпионаже в пользу России. Об этом сообщает местное агентство ЛЕТА со ссылкой на решение суда.

"Решение суда можно оспорить в Рижском окружном суде", - указывает агентство.

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