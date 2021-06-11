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Смертность от covid в мире с начала года превысила показатели 2020-го - WSJ

17:40 11.06.2021 Источник: Эхо Москвы

Смертность от коронавируса в мире, по данным газеты WSJ, с начала года превысила показатели 2020-го. С января в мире умерли от коронавируса почти 1 млн. 900 тысяч человек. В странах Запада наблюдается снижение заболеваемости и числа смертей, в Азии и Латинской Америки темпы распространения вируса ускоряются, отмечает издание. Также наблюдаются разные темпы вакцинации. По наблюдениям экспертов, минимум одну дозу вакцины в Африке получили 2% населения, в Азии — 6%. В Южной Америке этот показатель составляет 22%, в ЕС — более 40%, в США — более половины.  Эхо Москвы

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