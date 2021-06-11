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НОВОСТИ

В Кремле не против совместной пресс-конференции Путина и Байдена

19:01 11.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Кремль готов к совместной пресс-конференции с Джо Байденом, однако решение насчет ее проведения пока не принято. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью телеканалу CNN.

"Мы слышали о такой возможности от американских коллег, но мы еще ждем окончательного подтверждения. С самого начала президент Путин был открыт к различным вариантам", - приводит в пятницу телеканал слова Пескова.

Пресс-секретарь российского президента добавил, что Путин едет в Женеву потому, что "между Россией и США плохие отношения", а не чтобы оказаться с Байденом в одной комнате.

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