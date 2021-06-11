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Минтруд предлагает разрешить отцам-одиночкам получить "материнский капитал"

20:00 11.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Материнский капитал смогут получать отцы-одиночки, воспитывающие детей, которые родились после 1 января 2007 года. Соответствующий проект изменений подготовлен Минтрудом, сообщили в пятницу журналистам в пресс-службе министерства.

"Сертификат на материнский (семейный) капитал смогут получить мужчины, одиноко воспитывающие второго, третьего ребенка или последующих детей, рожденных после 1 января 2007 г., а также первого ребенка, рожденного после 1 января 2020 г., в случае смерти матери детей, не являющейся гражданкой России, либо лишения ее родительских прав", - сообщили в Минтруде.

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