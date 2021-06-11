Титов: Рост экономики нужно стимулировать более сложными методами, чем обычная игра со ставкой
20:30 11.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов, комментируя ТАСС сообщение о повышении ключевой ставки ЦБ РФ, призвал переходить к денежно-промышленной политике, которая даст инвесторам доступ к кредитному и венчурному капиталу по конкурентным ставкам.
"Любой шаг, который приводит к осложнениям в выдаче коммерческих кредитов, приветствовать мы не можем. Конечно, инфляция растет, и ЦБ вынужден на нее реагировать. Но рост экономики нужно стимулировать более сложными методами, чем обычная игра со ставкой. Соотношение корпоративных кредитов и ВВП в России до сих пор почти втрое ниже, чем в среднем по миру: 52% против 132%. Нам пора переходить от денежно- кредитной к денежно-промышленной политике, которая обеспечивает инвесторам доступ к кредитному и венчурному капиталу по конкурентным ставкам и на срок окупаемости проектов", - сказал Титов.
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