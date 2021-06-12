Агентство Fitch Ratings повысило прогноз по кредитному рейтингу Подмосковья

14:05

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило прогноз по кредитному рейтингу Московской области со «стабильного» на «позитивный». Это связано с позитивной динамикой показателей исполнения бюджета, ростом доходов и гибкой политикой по управлению долгом, сообщает «Радио 1».

В первой половине 2020 года, на фоне эпидемии COVID-19, агентство Fitch внепланово оценила кредитные рейтинги по всему миру в худшую сторону. «Позитивные» прогнозы сменялись на «стабильные».

Восстановление по рейтингам Московской области показывает, что регион смог подтвердить хорошие показатели бюджетной политики и успешно справится с негативными последствиями спада мировой экономики.