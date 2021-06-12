0
0
140
НОВОСТИ

Путин уверен, что вакцинирование должно идти шире

15:40 12.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число вакцинированных от коронавируса в России достигло 18 млн человек, при этом не зафиксированы случаи серьезных осложнений. Это говорит о том, что вакцинация в стране должна идти шире, заявил в субботу президент РФ Владимир Путин во время общения с Героями Труда и лауреатами госпремий после их награждения в Кремле.

Он отметил, что сейчас в России от ковида привито уже около 18 млн человек, и нет ни одного серьезного случая с осложнениями. "Мне кажется, это достаточно убедительное доказательство того, что вакцинирование должно идти шире", - уверен глава государства.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

17:10 12.06.2021
По делу о хищении более 20 млн рублей арестован замглавы департамента Минобрнауки
0
0
16:20 12.06.2021
На фоне новых ограничений рестораторы Москвы просят компенсировать затраты на маски
0
112
16:10 12.06.2021
Уже в сентябре может быть зарегистрирована вакцина от коронавируса для детей - Гинцбург
0
117
15:35 12.06.2021
Москвичам старшего поколения настоятельно рекомендуется изолироваться - Собянин
0
172
15:30 12.06.2021
В Москве буду закрыты 13-20 июня все объекты отдыха и развлечений в парках - мэр
0
173
15:25 12.06.2021
Собянин рекомендует работодателям перевести сотрудников без прививки на удаленку
0
181
15:15 12.06.2021
Собянин продлил выходные, чтобы сбить волну заболеваемости COVID-19
0
240
14:20 12.06.2021
Анатолий Вассерман предсказал России мощный экономический рывок
0
257
14:05 12.06.2021
Агентство Fitch Ratings повысило прогноз по кредитному рейтингу Подмосковья
0
232
14:00 12.06.2021
Евгений Попов предлагает разработать Национальный стандарт социального благополучия
0
243

Возврат к списку