Путин уверен, что вакцинирование должно идти шире

15:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число вакцинированных от коронавируса в России достигло 18 млн человек, при этом не зафиксированы случаи серьезных осложнений. Это говорит о том, что вакцинация в стране должна идти шире, заявил в субботу президент РФ Владимир Путин во время общения с Героями Труда и лауреатами госпремий после их награждения в Кремле.



Он отметил, что сейчас в России от ковида привито уже около 18 млн человек, и нет ни одного серьезного случая с осложнениями. "Мне кажется, это достаточно убедительное доказательство того, что вакцинирование должно идти шире", - уверен глава государства.



