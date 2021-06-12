В Оперштабе призвали москвичей вакцинироваться на выходных
18:00 12.06.2021
Как отмечает Ракова, органы исполнительной власти Москвы, с 15 по 19 июня переходят в режим нерабочего дня. При этом все городские поликлиники, больницы, медицинские учреждения, а также детские сады продолжат свою работу в привычном режиме, сдача ЕГЭ также продолжится, а вот городские учреждения дополнительного образования временно приостановят свою деятельность.
Кроме того, перейти на удаленный режим работы рекомендовано как можно большему количеству работников, не прошедших вакцинацию от COVID-19 (не менее 30%). Особенно это касается пожилых людей старше 65 лет и граждан с хроническими заболеваниями, которые пока не сделали прививку. «Вакцинированными мы считаем тех, кто получил хотя бы один компонент прививки», - пояснила вице-мэр.
«Мы продолжаем разворачивать дополнительные койки для борьбы с вирусом. Но если не остановить или хотя бы не замедлить темпы роста заболеваемости, то любой, даже самой мощной медицинской системе чрезвычайно сложно совладать с таким резким ростом числа пациентов», - сообщила заместитель мэра Москвы.
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