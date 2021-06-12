В Оперштабе призвали москвичей вакцинироваться на выходных

18:00

Среди заболевших за два месяца ковидом на 35% - увеличилась доля молодых людей (от 18 до 35 лет), заявила заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова. «В последнюю неделю заболеваемость растет по экспоненте: рост подтвержденных случаев коронавируса составил 70% по сравнению с прошлой неделей. Также растет число людей, болеющих тяжело - число госпитализаций выросло на 30%. Показатели заболеваемости и госпитализаций продемонстрировали такой рост впервые с начала года. В московских больницах, работающих с пациентами с коронавирусом, на аппаратах ИВЛ сейчас находятся 498 человек, это почти на 30% больше, чем неделю назад», - отмечает вице-мэр.



Как отмечает Ракова, органы исполнительной власти Москвы, с 15 по 19 июня переходят в режим нерабочего дня. При этом все городские поликлиники, больницы, медицинские учреждения, а также детские сады продолжат свою работу в привычном режиме, сдача ЕГЭ также продолжится, а вот городские учреждения дополнительного образования временно приостановят свою деятельность.



Кроме того, перейти на удаленный режим работы рекомендовано как можно большему количеству работников, не прошедших вакцинацию от COVID-19 (не менее 30%). Особенно это касается пожилых людей старше 65 лет и граждан с хроническими заболеваниями, которые пока не сделали прививку. «Вакцинированными мы считаем тех, кто получил хотя бы один компонент прививки», - пояснила вице-мэр.



«Мы продолжаем разворачивать дополнительные койки для борьбы с вирусом. Но если не остановить или хотя бы не замедлить темпы роста заболеваемости, то любой, даже самой мощной медицинской системе чрезвычайно сложно совладать с таким резким ростом числа пациентов», - сообщила заместитель мэра Москвы.

