В НАТО, похоже, придумали, как начать снижение напряженности в отношениях с РФ
09:15 13.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Лидеры стран НАТО намерены по итогам предстоящего саммита в Брюсселе и в преддверии встречи президентов США Джо Байдена и России Владимира Путина объявить о том, что выступают против размещения в Европе ядерных ракет наземного базирования. Об этом сообщил в субботу журнал "Дифенс ньюс" со ссылкой на источники в Евросоюзе и Конгрессе США.
Согласно этим данным, такое положение содержится в проекте коммюнике, которое должно быть опубликовано после завершения саммита НАТО. "Этот шаг рассматривается как возможный способ снизить уровень напряженности в отношениях с Москвой и сделать первый шаг в диалоге по контролю над вооружениями в преддверии саммита США - РФ в Женеве 16 июня", - пишет издание.
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