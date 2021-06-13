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В НАТО, похоже, придумали, как начать снижение напряженности в отношениях с РФ

09:15 13.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Лидеры стран НАТО намерены по итогам предстоящего саммита в Брюсселе и в преддверии встречи президентов США Джо Байдена и России Владимира Путина объявить о том, что выступают против размещения в Европе ядерных ракет наземного базирования. Об этом сообщил в субботу журнал "Дифенс ньюс" со ссылкой на источники в Евросоюзе и Конгрессе США.

Согласно этим данным, такое положение содержится в проекте коммюнике, которое должно быть опубликовано после завершения саммита НАТО. "Этот шаг рассматривается как возможный способ снизить уровень напряженности в отношениях с Москвой и сделать первый шаг в диалоге по контролю над вооружениями в преддверии саммита США - РФ в Женеве 16 июня", - пишет издание.

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