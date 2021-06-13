В Москве сегодня зафиксирован максимум заражения COVID-19 с конца декабря, 2020

11:10 Источник: Интерфакс

Более 7,7 тыс. случаев заболевания коронавирусом зафиксировали в Москве за сутки, это максимальное значение с 26 декабря, следует из данных оперативного штаба по контролю ситуации с COVID-19, обнародованных в воскресенье.

По данным штаба, за последние сутки в Москве выявили 7 тыс. 704 больных COVID-19. Накануне сообщалось о 6 тыс. 701 тыс. случае инфицирования. Таким образом, в столице заболело на 1 тыс. 3 человека больше, чем днем ранее.

Суточное число заболевших является максимальным с 26 декабря, когда в городе зафиксировали 7 тыс. 480 случаев заражения.

За сутки коронавирус привел к смерти 69 человек. С начала пандемии скончались 20 тыс. 907 москвичей.

Выздоровели от заболевания за сутки 3 тыс. 38 пациентов. Всего от COVID-19 в Москве излечились 1 млн 93 тыс. 738 человек.