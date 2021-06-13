Путин отметил профессионализм Байдена в деле продления СНВ-3
13:15 13.06.2021 Источник: Интерфакс
Президент РФ Владимир Путин назвал решение о продлении договора СНВ-3 важным шагом и проявлением профессионализма со стороны президента США Джозефа Байдена.
"Новая администрация во главе с президентом Байденом в качестве первого шага продлили Договор СНВ-3. Я думаю, что это очень важный шаг и в общем и целом, конечно, со стороны президента Байдена это проявление профессионализма, безусловно, потому что это сделано " не с кондачка", это сделано на основе профессионального анализа ситуации в мире и в наших взаимоотношениях, в наших потенциалах", - сказал Путин в интервью ведущему программы "Москва. Кремль. Путин" Павлу Зарубину, фрагмент которого был опубликован на медиаплатформе "Смотрим".
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