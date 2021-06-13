Большинство пациентов с COVID-19 в "Коммунарке" не прошли вакцинацию - Главврач
17:50 13.06.2021 Источник: Интерфакс
Большая часть пациентов, находящихся в перепрофилированных под работу с коронавирусом больницах, вовремя не прошли вакцинацию, сообщил в воскресенье "Интерфаксу" главный врач ГКБ 40 (больница в Коммунарке) Денис Проценко.
"Текущая ситуация с резким ростом заболеваемости вновь возвращает нас в прошлый год. (...) Тогда у нас не было вакцины, не было защиты от вируса, а сейчас есть. Большинство тех, кто сейчас лежит у нас и в других ковидных госпиталях, не воспользовались этой возможностью, не защитили себя и не сделали прививку", - сказал Проценко.
Он отметил, что в текущей эпидемической ситуации в городе необходимо ограничить контакты, не посещать места массового скопления людей и сделать прививку от коронавируса.
По словам Проценко, на сегодняшний день вакцинация является самым эффективной мерой против новых ограничений в Москве.
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