Большинство пациентов с COVID-19 в "Коммунарке" не прошли вакцинацию - Главврач

17:50 Источник: Интерфакс

Большая часть пациентов, находящихся в перепрофилированных под работу с коронавирусом больницах, вовремя не прошли вакцинацию, сообщил в воскресенье "Интерфаксу" главный врач ГКБ 40 (больница в Коммунарке) Денис Проценко.

"Текущая ситуация с резким ростом заболеваемости вновь возвращает нас в прошлый год. (...) Тогда у нас не было вакцины, не было защиты от вируса, а сейчас есть. Большинство тех, кто сейчас лежит у нас и в других ковидных госпиталях, не воспользовались этой возможностью, не защитили себя и не сделали прививку", - сказал Проценко.

Он отметил, что в текущей эпидемической ситуации в городе необходимо ограничить контакты, не посещать места массового скопления людей и сделать прививку от коронавируса.

По словам Проценко, на сегодняшний день вакцинация является самым эффективной мерой против новых ограничений в Москве.