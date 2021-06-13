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Власти проверят в Москве соблюдения правил "ковидных" каникул в столичных ТРЦ

19:45 13.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Московские торговые и торгово-развлекательные центры дополнительно проверят на соблюдение антикоронавирусных мер, в том числе соблюдение запрета на работу фудкортов и детских игровых комнат. Об этом сообщил ТАСС в воскресенье первый замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы Алексей Немерюк, возглавляющий столичный департамент торговли и услуг.

"Сотрудники департамента и Роспотребнадзора проведут проверки на предмет соблюдения антикоронавирусных мер в торговых центрах, в том числе закрыты ли своевременно фудкорты и детские комнаты. <…> Контроль будет усилен, будем разъяснять коллегам, что необходимо делать для обеспечения эпидбезопасности посетителей и сотрудников", - сказал Немерюк

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