Призыв G7 прекратить развитие ракетной программы отвергнут Ираном
11:10 14.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Ни в одной из частей резолюция [СБ ООН] 2231 не ограничивает ракетную программу Ирана. В этой резолюции говорится о проектировании ракет, способных доставлять ядерный [заряд], и Иран не осуществляет деятельность на этом направлении", - сказал он. Дипломат добавил, что "лучше бы главы этих государств работали над выполнением собственных обязательств и прекратили вмешательство во внутренние дела стран региона".
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