Призыв G7 прекратить развитие ракетной программы отвергнут Ираном

11:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Тегеран отвергает призыв Группы семи (G7) о необходимости прекратить развитие ракетной программы Ирана, поскольку она не нарушает резолюцию Совета Безопасности ООН 2231. Об этом заявил в понедельник на пресс-конференции официальный представитель иранского внешнеполитического ведомства Саид Хатибзаде.



"Ни в одной из частей резолюция [СБ ООН] 2231 не ограничивает ракетную программу Ирана. В этой резолюции говорится о проектировании ракет, способных доставлять ядерный [заряд], и Иран не осуществляет деятельность на этом направлении", - сказал он. Дипломат добавил, что "лучше бы главы этих государств работали над выполнением собственных обязательств и прекратили вмешательство во внутренние дела стран региона".



