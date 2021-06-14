За сутки в Подмосковье выявили более 1 000 заразившихся коронавирусом

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных за сутки случаев заражения коронавирусом в Московской области впервые с 2 февраля превысило 1 000, следует из опубликованных в понедельник данных федерального оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией.



В регионе выявили 1 043 заразившихся за последние сутки и 282 664 с начала пандемии.



