Сергунина: Образовательный комплекс "Техноград" запустил авторский карьерный подкаст

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У инновационно-образовательного комплекса «Техноград» появился собственный подкаст «Мы вам перезвоним!», посвященный тонкостям трудоустройства и планирования карьеры. Слушатели подкаста смогут узнать о том, как правильно составлять хорошее резюме, производить благоприятное впечатление на собеседованиях и оказаться востребованным на современном рынке труда. По словам заместителя мэра Москвы Натальи Сергуниной, первые семь выпусков подкаста уже доступны для прослушивания. «Их можно слушать в любое удобное время - по пути на учебу, во время прогулки или занятий спортом. Продолжительность эпизодов - от 20 до 45 минут», - отмечает заммэра столицы.

Подкаст представляет собой разговор ведущего с экспертом, гостями станут карьерные консультанты, психологи и HR-специалисты центра развития карьеры «Технограда», а также специалисты из других компаний. Слушать новый подкаст «Технограда» можно бесплатно на «Яндекс.Музыка», Google и Apple Podcasts, они публикуются как в веб-версиях сервисов, так и в их мобильных приложениях. На логотипе подкаста изображена рука с телефонной трубкой и надпись «Мы вам перезвоним».

Напомним, комплекс «Техноград» расположен на ВДНХ, он предлагает новый формат профориентации, обучения и познавательного досуга. Программы готовятся совместно с городскими работодателями и учитывают новейшие запросы рынка труда. Проект курируется московским департаментом предпринимательства и инновационного развития. Одним из подразделений «Технограда» является центр развития карьеры, специалисты которого помогают горожанам выбрать профессию и спланировать карьеру, а работодателям - найти квалифицированный персонал.