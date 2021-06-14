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НОВОСТИ

В повестку дня саммита ЕС не входят вопросы по проекту "Северный поток - 2" - представитель Евросоюз

12:20 14.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вопрос строительства газопровода "Северный поток - 2" не входит в повестку дня саммита с участием лидеров ЕС и США, который пройдет 15 июня в Брюсселе. Об этом заявил журналистам высокопоставленный представитель Евросоюза.

"Действительно, "Северного потока - 2" нет в повестке саммита", - сказал он, подчеркнув, что позиция сторон по вопросу строительства газопровода известна.

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