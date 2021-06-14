НАТО не будет развязывать холодную войну против Пекина, но объявило о начале противостояния
13:10 14.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Ни одна страна НАТО не может в одиночестве противостоять вызовам безопасности со стороны Китая, поэтому альянс впервые объявит о единой позиции в отношении Пекина", - подчеркнул он.
"Мы видим быстрое наращивание военной мощи Китая, его угрожающее поведение. Китай не разделяет наши ценности, широко использует новые технологии, включая распознавание лиц, для подавления демократических прав и свобод, - утверждал генсек. - Мы видим приближение Китая к нам, рост его влияния в мире, распространение его торговых и технологических возможностей, повышение его интереса к Арктике".
При этом генсек НАТО подчеркнул, что альянс будет рассматривать Китай как "системного конкурента, но не противника". Он добавил, что альянс "не намерен начинать холодную войну против КНР и готов к сотрудничеству с Китаем" по вопросам, представляющим взаимный интерес, включая контроль над вооружениями.
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