НАТО не будет развязывать холодную войну против Пекина, но объявило о начале противостояния

13:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Саммит глав государств 30 стран НАТО объявит о начале системного противостояния Китаю, но не будет развязывать холодную войну против Пекина. Об этом заявил в понедельник генсек НАТО Йенс Столтенберг журналистам перед открытием саммита альянса.



"Ни одна страна НАТО не может в одиночестве противостоять вызовам безопасности со стороны Китая, поэтому альянс впервые объявит о единой позиции в отношении Пекина", - подчеркнул он.



"Мы видим быстрое наращивание военной мощи Китая, его угрожающее поведение. Китай не разделяет наши ценности, широко использует новые технологии, включая распознавание лиц, для подавления демократических прав и свобод, - утверждал генсек. - Мы видим приближение Китая к нам, рост его влияния в мире, распространение его торговых и технологических возможностей, повышение его интереса к Арктике".



При этом генсек НАТО подчеркнул, что альянс будет рассматривать Китай как "системного конкурента, но не противника". Он добавил, что альянс "не намерен начинать холодную войну против КНР и готов к сотрудничеству с Китаем" по вопросам, представляющим взаимный интерес, включая контроль над вооружениями.



