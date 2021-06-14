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В Брюсселе проходит встреча президентов Турции и Франции - СМИ

13:20 14.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президенты Турции и Франции Тайип Эрдоган и Эмманюэль Макрон проводят в понедельник встречу в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Об этом сообщила газета "Ени шафак".

По данным издания, встреча президентов проходит в закрытом для журналистов режиме.

Ранее Эрдоган прибыл в штаб-квартиру Североатлантического альянса, где в понедельник проходит саммит НАТО. Президента республики сопровождали глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу и министр национальной обороны Хулуси Акар. Эрдоган не стал делать заявления для СМИ перед входом в штаб-квартиру.

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