В Брюсселе проходит встреча президентов Турции и Франции - СМИ

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президенты Турции и Франции Тайип Эрдоган и Эмманюэль Макрон проводят в понедельник встречу в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Об этом сообщила газета "Ени шафак".



По данным издания, встреча президентов проходит в закрытом для журналистов режиме.



Ранее Эрдоган прибыл в штаб-квартиру Североатлантического альянса, где в понедельник проходит саммит НАТО. Президента республики сопровождали глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу и министр национальной обороны Хулуси Акар. Эрдоган не стал делать заявления для СМИ перед входом в штаб-квартиру.



