На Украине заявили о "последнем сигнале" России перед встречей Путина и Байдена
07:28 15.06.2021 Источник: Lenta.ru
Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил о последнем «сигнале» России перед встречей российского президента Владимира Путина с американским коллегой Джо Байденом. Он написал об этом на своей странице в Facebook.
«Последний сигнал России перед встречей Путин — Байден — поправки в ГД РФ закона о новой паспортизации. Теперь граждане Украины и Беларуси смогут получать паспорта на основе "самоидентификации"», — написал экс-министр.
По его словам, последует попытка оформить несколько миллионов паспортов и создать на Украине «пятую колонну». Климкин также заявил об угрозе вмешательства в дела страны в любой момент. По мнению бывшего главы украинского МИДа, Кремль хочет оставить Украину «в серой зоне», а затем «дестабилизировать определенные регионы», в которых будет больше всего паспортов.
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