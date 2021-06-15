В Приморье задержали школьниц, осквернивших мемориал летчика, погибшего в Сирии
08:50 15.06.2021 Источник: РОСБАЛТ
В Приморье полиция задержала двух школьниц, осквернивших мемориал Героя России Олега Пешкова, погибшего в 2015 году в Сирии.
Инцидент произошел в городе Арсеньеве. Две девушки-подростка 14 и 15 лет ночью 14 июня осквернили мемориальный сквер, вырвали в нем цветы и раскидали по территории сквера. На них пожаловалась 66-летняя местная жительница. Полицейские установили личности правонарушительниц, обе девочки доставлены в отдел полиции для разбирательства.
Летчик Олег Пешков погиб на севере Сирии, когда его самолет был сбит турецким истребителем. Экипаж успел катапультироваться, штурман самолета выжил, а Пешкова боевики расстреляли в воздухе, когда он спускался с парашютом.
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