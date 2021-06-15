Масочный режим отменили в Израиле
11:20 15.06.2021 Источник: Интерфакс
В Израиле отменили последнее серьезное карантинное ограничение, которое еще оставалось в силе, - масочный режим в помещениях, передают во вторник израильские СМИ.
"Министерство здравоохранения объявило, что со вторника требование о ношении масок в помещении будет отменено, что знаменует конец одного из немногих оставшихся в Израиле серьезных ограничений в связи с коронавирусом", - пишет Times of Israel.
Теперь в Израиле маски необязательно носить в магазинах, торговых центрах, общественном транспорте, учебных заведениях, офисных и других закрытых помещениях. Носить маски нужно будет только в некоторых отделениях больниц, в самолетах во время перелета и в домах престарелых.
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