МВД РФ исключило Тихановскую из межгосударственного розыска по инициативе Белоруссии
12:20 15.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
МВД России исключило бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светлану Тихановскую из базы данных межгосударственного розыска по инициативе белорусских правоохранительных органов. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-центре ведомства в ответ на соответствующий запрос агентства.
В октябре 2020 года белорусский политики и экс-кандидат в президенты страны Светлана Тихановская была объявлена в межгосударственный розыск на территории России. Основанием для этого стало уголовное дело. При этом с 25 мая 2021 года в базе разыскиваемых МВД России лиц информация о Тихановской отсутствует.
"Решение об объявлении в межгосударственный розыск лица либо его прекращении, а также направления данной информации на централизованный учет Межгосударственный информационный банк находится исключительно в компетенции правоохранительных органов государства - участника СНГ, являющегося инициатором розыска", - сказали в пресс-центре ведомства, добавив, что по данному вопросу рекомендуется обращаться в правоохранительные органы Белоруссии.
НОВОСТИ
- 13:32 15.06.2021
- Переговоры Путина и Байдена в Женеве рассчитаны на 4-5 часов с перерывами - Песков
- 13:20 15.06.2021
- Светлана Разворотнева призвала москвичей посетить пункты сдачи крови
- 13:20 15.06.2021
- В Ryanair заявили, что пилот был вынужден посадить лайнер в Минске после сигнала об угрозе
- 13:05 15.06.2021
- Исключение "Дождя" из президентского пула не является цензурой - Песков
- 13:00 15.06.2021
- В Москве наблюдается взрывной рост числа выявляемых случаев заражения COVID-19 - Собянин
- 12:32 15.06.2021
- Ударная группа ВМС США вошла в акваторию Южно-Китайского моря
- 12:05 15.06.2021
- Умер космонавт Владимир Шаталов
- 12:00 15.06.2021
- В России выявили 14 185 случаев заражения коронавирусом за сутки
- 11:32 15.06.2021
- Ожидания россиян по зарплате в среднем составляют 130 тыс. рублей - опрос
- 11:30 15.06.2021
- В Москве выявили 6 805 случаев заражения коронавирусом за сутки - оперштаб
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать