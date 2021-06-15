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МВД РФ исключило Тихановскую из межгосударственного розыска по инициативе Белоруссии

12:20 15.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

МВД России исключило бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светлану Тихановскую из базы данных межгосударственного розыска по инициативе белорусских правоохранительных органов. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-центре ведомства в ответ на соответствующий запрос агентства.

В октябре 2020 года белорусский политики и экс-кандидат в президенты страны Светлана Тихановская была объявлена в межгосударственный розыск на территории России. Основанием для этого стало уголовное дело. При этом с 25 мая 2021 года в базе разыскиваемых МВД России лиц информация о Тихановской отсутствует.

"Решение об объявлении в межгосударственный розыск лица либо его прекращении, а также направления данной информации на централизованный учет Межгосударственный информационный банк находится исключительно в компетенции правоохранительных органов государства - участника СНГ, являющегося инициатором розыска", - сказали в пресс-центре ведомства, добавив, что по данному вопросу рекомендуется обращаться в правоохранительные органы Белоруссии.

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