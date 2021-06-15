Роман Романенко: Слаженная работа парламента и Центробанка позволит справиться с последствиями пандемии
16:41 15.06.2021
Органам власти важно сотрудничать для преодоления последствий коронакризиса, заявил депутат Госдумы, бывший летчик-космонавт Роман Романенко, комментируя выступление главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной перед российскими депутатами. «На сегодняшнем пленарном заседании заслушали отчет главы Центробанка. Эльвира Набиуллина отметила, что несмотря на последствия ковидного кризиса, экономика России практически восстановилась, а в некоторых отраслях даже превысила докризисные показатели, - констатировал парламентарий. - Важную роль сыграл и парламент: оперативно был принят пакет социальных законотворческих инициатив, позволивших адекватно и своевременно реагировать на кризисные явления. Уверен, что такая слаженная работа всех ветвей власти позволит окончательно справиться с последствиями пандемии».
По мнению Романенко, принимать масштабные антикризисные меры без серьезного ущерба для экономики в РФ позволили устойчивость российской банковской системы и запас капитала, сложившийся в результате проведенного в предыдущих годах оздоровления сферы финансов.
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