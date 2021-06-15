В Кремле недовольны темпами вакцинации от коронавируса - Песков

18:40 Источник: Эхо Москвы

В Кремле недовольны темпами вакцинации от коронавируса. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он отметил, что прививка это единственный способ остановить эпидемию.

При этом Песков сам пока не привился, ссылаясь на высокий титр антител после прошлогоднего заражения. Эхо Москвы