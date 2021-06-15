В Кремле недовольны темпами вакцинации от коронавируса - Песков
18:40 15.06.2021 Источник: Эхо Москвы
В Кремле недовольны темпами вакцинации от коронавируса. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он отметил, что прививка это единственный способ остановить эпидемию.
При этом Песков сам пока не привился, ссылаясь на высокий титр антител после прошлогоднего заражения. Эхо Москвы
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