19 человек погибли в Белгороде из-за обстрелов 12 мая
09:00 13.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
В общей сложности 19 человек погибли в Белгороде 12 мая из-за обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
«Основная часть разбора завалов жилого дома на улице Щорса завершена. Тела 15 человек на сегодняшний день излечены из-под завалов. Вчера во время вечерних обстрелов у нас погибло еще три мирных жителя. Еще одна женщина, которая получила ранения 11 мая, скончалась в больнице. 19 человек — это те потери, которые мы вместе с вами понесли за вчерашний день среди мирных жителей, невиновных жителей, которых убил киевский режим», — написал он в своем телеграм-канале.
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