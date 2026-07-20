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Следователи из США расследуют преступления в отношении боснийских сербов — ТВ

16:32 20.07.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Группа из пяти американских следователей впервые прибыла в город Дервента в Республике Сербской для сбора показаний о зверствах в отношении сербских узников лагерей, созданных в этом районе вооруженными формированиями боснийских хорватов и бошняков (славян-мусульман) в 1992 году. Об этом сообщило Радио и телевидение Республики Сербской.

В ближайшие дни пять следователей из США проведут при содействии боснийского Государственного агентства по расследованиям и защите опросы восьми бывших узников в здании суда первой инстанции Дервенты. В понедельник запланированы беседы с двумя из них.

«Теперь прокуроры узнают о тех ужасах, которые нам пришлось пережить. Здесь есть семьи, в которых погибли все члены, но никто так и не понес ответственности», — заявил председатель Ассоциации бывших узников лагерей из Дервенты Драго Кнежевич. Он выразил надежду на то, что «справедливость наконец восторжествует», поскольку «расследованием занялись специалисты из Америки». Доверия к «судебной системе Боснии и Герцеговины», по его словам, у них нет.

Говоря о подозреваемых, Кнежевич добавил, что есть основания полагать, что некоторые из них эмигрировали в США, сменив имена и фамилии. «Они думали, что правосудие их никогда не настигнет», — сказал он.

После провозглашения независимости в Боснии и Герцеговине разгорелся конфликт между хорватами, сербами и бошняками (славяне, принявшие ислам), переросший в полномасштабную войну. В 1995 году в нее вмешалась НАТО, проведя операцию против армии боснийских сербов, что стало переломным моментом в войне. В декабре 1995 года воюющие стороны подписали мирное соглашение, известное как Дейтонское соглашение.

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