Собянин: Связка между МСД и улицей Академика Королева будет готова в 2026 году

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В Москве активно идет строительство дороги-связки между Московским скоростным диаметром (МСД) и улицей Академика Королева. По словам мэра столицы Сергея Собянина, она включает новый путепровод через пути третьего Московского центрального диаметра (МЦД-3) — участок Октябрьской железной дороги. Как подчеркивает градоначальник, транспортно-пересадочный узел “Петровско-Разумовская” стал одним из самых больших в мегаполисе. Он объединяет несколько линий метрополитена, два московских центральных диаметра, также там будет проходить высокоскоростная магистраль (ВСМ) и появится большой городской вокзал.

«Помимо этого, здесь реализуется около десятка крупных дорожных проектов, две трети которых уже реализованы. Один из таких проектов, строительство которого заканчивается, — это путепровод, соединяющий скоростной диаметр и улицу Академика Королева. Он улучшит транспортную доступность четырех московских районов и обеспечит строительство линии ВСМ», — сообщил Собянин.

Напомним, строительство дороги-связки между МСД и улицей Академика Королева стартовало в сентябре 2023 года. «Завершим строительство путепровода и дороги-связки между Московским скоростным диаметром и улицей Академика Королква в 2026 году», - сообщил мэр Собянин. Отметим, что бессветофорная магистраль с двумя-тремя полосами движения в каждом направлении будет начинаться от пересечения Валаамской улицы с Дмитровским шоссе и пройдёт параллельно путям МЦД-3 — до пересечения улиц Академика Королёва и Ботанической. Ее строительство предоставить местным жителям прямой выезд с улицы Академика Королева на МСД, что улучшит транспортную доступность Останкина и других районов севера и северо-востока Москвы.

По словам генерального директора компании «МИСК» Фарита Хайдарова, строительство непростое, поскольку связано с тремя масштабными проектами: прокладкой высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва — Санкт-Петербург, развитием транспортного хаба «Петровско-Разумовская» и реконструкцией Дмитровского путепровода. На объекте сегодня круглосуточно работают 260 человек и 57 единиц техники. Строительство двух путепроводов выполнено в среднем на 60%.