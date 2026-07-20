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Сбер: Сегодня создать ИИ-агента может практически любой

16:24 20.07.2026

Технологии больше не сдерживают развитие агентного искусственного интеллекта — главным препятствием становятся регуляторные рамки и психологическая готовность бизнеса доверить ИИ самостоятельные решения. Первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин на Всемирной конференции по искусственному интеллекту (WAIC) отметил, что сегодня настроить бизнес-логику для агента может почти любой человек. Однако главным ограничением для массового перехода к агентной экономике остаётся не технология, а человеческий фактор: страх перед ответственностью и отсутствие адекватной регуляторной базы.

«Сегодня создать ИИ-агента может практически любой человек — это уже не требует навыков программирования, всё происходит на естественном языке. Технологии больше не барьер. Барьер — это страх перед ответственностью», – отметил Ведяхин.

Финансовый сектор России, по оценке Александра Ведяхина, лидирует по глубине внедрения ИИ. В Сбере все кредиты физическим лицам выдаются автоматически, а в корпоративном сегменте ИИ участвует в оценке заёмщиков с совокупным кредитным портфелем объёмом 5 трлн рублей. Однако доля по-настоящему автономных процессов, где агент действует без контроля человека, пока исчисляется единицами процентов. Причина организационная: системы управления рисками и законодательство не успевают за технологическим прогрессом. Мир движется к агентной экономике быстрее, чем создаёт для неё регуляторную рамку.

В отраслях с высокой ценой ошибки ситуация ещё сложнее. В здравоохранении, как отметил представитель Сбера, внедрение ИИ идёт быстро — на этот сектор приходится около четверти всех ИИ-решений в российских регионах. Однако речь идёт преимущественно о системах поддержки принятия решений, а не об автономных агентах. Врач обязан понимать логику диагноза, он не может слепо доверять алгоритму.

«Подлинный вызов ближайших лет — переход от позиции "ИИ помогает принять решение" к "ИИ принимает решение и отвечает за результат" именно в тех сферах, где ошибка стоит дорого. Поэтому сегодня на WAIC все крупные игроки ищут не готовые ответы, а соавторов совместных решений», – сказал Ведяхин.

Именно этим, по его мнению, объясняется высокий интерес участников форума к агентным платформам и совместным исследовательским инициативам, представленным на стенде российской делегации. Выход из ситуации — не в замедлении технологий, а в параллельном развитии систем контроля, объяснимости решений и регуляторных норм, которые позволят перейти от точечных пилотов к масштабной агентной экономике.

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