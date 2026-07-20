Сбер: В ближайшее время ИИ не заменит человека, но заберет на себя до 80% рутины

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В ближайшее время искусственный интеллект не заменит человека, но уже сегодня готов забрать на себя до 80% рутинных задач в бизнес-процессах. Об этом на Всемирной конференции по искусственному интеллекту (WAIC) заявил первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин в интервью китайскому изданию NetEase. Но ключевые стратегические решения останутся за человеком. Именно в этом, по мнению топ-менеджера, заключается принцип контролируемой автономности, который станет основой внедрения ИИ в реальный сектор экономики в ближайшие годы.

Российские компании переходят от теории к практике: в конце 2025 года Сбер выдал первый в России полностью автономный корпоративный кредит, где решение принималось ИИ-агентом без участия человека. В 2026 году банк планирует перевести до 50% сделок для среднего и крупного бизнеса в автономный режим.

«На нашей платформе GigaCowork компании уже делегируют агентам рутинные шаги бизнес-процессов, описывая логику работы на языке бизнес-регламентов — без участия разработчиков. В реализованных кейсах это ускоряет обработку документов на 80%, подготовку отчётности — на 70% и экономит сотруднику до 81,5% рабочего времени», – отметил Ведяхин.

Однако, как отметил эксперт, сейчас полная замена человека невозможна. Вместо этого внедряется принцип контролируемой автономности. ИИ-агенты успешно берут на себя рутину, а стратегические и дорогостоящие решения остаются за человеком, которому агент лишь готовит обоснование. Именно это, по словам Александра Ведяхина, и есть формула ближайшего будущего: ИИ не заменит человека, но сделает его труд в разы эффективнее, освободив от повторяющихся задач.

«Управление сложной производственной цепочкой целиком, где ошибка агента может остановить физический процесс или создать риск для безопасности, — это горизонт не ближайшего года, а нескольких лет. Сначала нужно накопить статистику надёжности на менее критичных задачах, улучшить инструменты аудита и объяснимости решений агента, сформировать регуляторную рамку», – сказал Ведяхин.

На стенде AI Journey эти сценарии представлены платформами GigaNetwork (взаимодействие агентов между компаниями) и GigaAgent, эволюцию которого посетители наблюдают в реальном времени. Однако, как неоднократно подчеркнул Александр Ведяхин, даже самые продвинутые агенты сегодня остаются инструментом в руках человека. Полное управление сложными производственными цепочками, по оценкам экспертов, станет реальностью лишь на горизонте нескольких лет, когда накопится достаточная статистика надёжности, будут разработаны инструменты объяснимости решений и сформируется регуляторная база. До тех пор главный принцип остается неизменным: человек принимает решения — ИИ берёт на себя рутину.