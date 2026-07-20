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НОВОСТИ

Сбер: Россия и Китай закладывают общие стандарты суверенного ИИ на WAIC 2026

16:27 20.07.2026

На Всемирной конференции по искусственному интеллекту (WAIC) российская делегация впервые представляет специализированный Российский центр ИИ (Russian Connected AI Hub) с решениями на базе отечественных больших языковых моделей. В экспозиции — антропоморфный робот Грин на платформе Green-VLA, мультимодальная модель GigaChat 3.5 Ultra и платформа агентной экономики GigaNetwork, реализующая взаимодействие от агента к агенту.

Первый заместитель председателя правления Сбербанка, председатель Наблюдательного совета Альянса в сфере ИИ Александр Ведяхин на Всемирной конференции по искусственному интеллекту (WAIC) заявил, что участие России в WAIC выходит за рамки технологической презентации. По его словам, Россия и Китай решают идентичные задачи: создание независимых технологических стеков, подготовка кадров, регулирование ИИ и этические нормы. Поэтому конференция становится площадкой, где этот диалог переходит в практическую плоскость совместных исследований и унификации подходов.

Александр Ведяхин отметил, что стороны уже обсуждают создание совместных исследовательских центров и выработку единых протоколов для работы ИИ-агентов. При этом он подчеркнул, что технологический суверенитет остается общим приоритетом: каждая страна вправе регулировать доступ к своим разработкам, однако совместимость стандартов позволит национальным системам работать в единой логике, сохраняя независимость. Разработанный Альянсом Кодекс этики в сфере ИИ, напомнил он, уже объединил более 1300 организаций из 43 стран, включая КНР, что создает основу для дальнейшей гармонизации.

«WAIC становится площадкой, где государственный диалог обретает конкретные формы: от совместных исследований до обсуждения регулирования. Мы видим огромный потенциал в том, чтобы двигаться дальше вместе, укрепляя технологический суверенитет наших стран, – сказал Ведяхин. – Мы с большим уважением относимся к достижениям китайской ИИ-индустрии — это стимул для более тесного диалога. Агентная экономика будущего — это не про доступ к одной модели, это про способность стран договариваться о правилах игры. И в этом смысле российско-китайский диалог задает правильный тон».

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