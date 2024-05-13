Герасимов продолжит руководить Генштабом, изменений пока не предусматривается — Песков

09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов продолжит службу на этом посту, изменений пока не предусматривается, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Что касается военной составляющей (в работе Минобороны РФ — прим. ТАСС), это назначение (Андрея Белоусова на пост главы ведомства — прим. ТАСС) никоим образом не будет изменять нынешней системы координат. Военная составляющая всегда была прерогативой начальника Генерального штаба, он продолжит свою деятельность, в этом плане изменений пока в настоящее время не предусматривается», — сказал представитель Кремля.