Герасимов продолжит руководить Генштабом, изменений пока не предусматривается — Песков
09:05 13.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов продолжит службу на этом посту, изменений пока не предусматривается, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Что касается военной составляющей (в работе Минобороны РФ — прим. ТАСС), это назначение (Андрея Белоусова на пост главы ведомства — прим. ТАСС) никоим образом не будет изменять нынешней системы координат. Военная составляющая всегда была прерогативой начальника Генерального штаба, он продолжит свою деятельность, в этом плане изменений пока в настоящее время не предусматривается», — сказал представитель Кремля.
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