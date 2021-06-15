СберАвтопарк: падения цен на автомобили ждать не стоит

17:18

Стремительный рост цен при небольшом падении продаж и огромном дефиците автомобилей – так можно описать ситуацию на российском авторынке в начале лета. По данным агентства Russian Automotive Market Research за один только первый квартал 2021 года цены на новые машины выросли на 12,7%, в то время как падение продаж новых авто составило 2,8%. Безусловным лидером рынка остаётся отечественная LADA с результатом более 50 000 проданных машин, второе и третье места с большим отставанием занимают Kia и Hyundai.

По словам коммерческого директора компании «СберАвтопарк», Екатерины Костиной, факторы, определившие текущую рыночную конфигурацию, сохранят свою актуальность на протяжении всего года.

«Учитывая, что все квоты для корпоративных парков уже рассчитаны и объемы машин предварительно выбраны, дефицит авто на российском рынке будет продолжаться до конца года, - полагает Екатерина, - Нехватку машин также подогревает беспрерывный рост цен и стремление потребителей «купить, пока не подорожало».

Эксперты отмечают, что особенно остро ощущается нехватка автомобилей Skoda: заказы на популярную модель Octavia принимаются не ранее, чем на март 2022 года. Лидер рынка – АвтоВАЗ, пользуясь популярностью своих машин у частников, ограничил поставки юрлицам своей самой популярной в корпоративных парках модели – LADA Largus, а также обнулил все корпоративные скидки.

Предпосылок для снижения цен в обозримой перспективе нет. С одной стороны непрекращающийся рост обусловлен удорожанием комплектующих и электроники, с другой – отложенным спросом на машины.

«Многие «заморозили» решение о покупке, в том числе, из-за снижения реальных доходов. Но, понимая, что цены не упадут, значительная часть из них все-таки купит машины», - говорит Екатерина Костина.

Несмотря на сложную ситуацию в экономике, можно ожидать, что в 2021 году российский автомобильный рынок немного просядет, но в целом останется на уровне прошлого года.

«Если текущая динамика сохранится, то в сегменте легкового и легкого коммерческого транспорта общий объём продаж может составить до 1,8 млн авто, что сопоставимо со всеми отгрузками по итогам 2020-го года, вместе с большегрузной техникой. Лидерами продаж по-прежнему останутся российский АвтоВАЗ, корейские бренды Kia и Hyundai, а также французский концерн Renault», - резюмирует Екатерина Костина.