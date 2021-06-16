Группа законодателей США перед саммитом в Женеве призвала Байдена взаимодействовать с РФ

07:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Группа американских конгрессменов, придерживающихся левых взглядов, в преддверии саммита в Женеве призвала президента США Джо Байдена взаимодействовать с российским лидером Владимиром Путиным в ряде сфер, касающихся безопасности, экономики и экологии. Данное письмо хозяину Белого дома опубликовано во вторник на сайте члена Палаты представителей Конгресса США Прамилы Джаяпал (демократ от штата Вашингтон).

Законодатели отметили в послании, что поддерживают предстоящую встречу лидеров США и РФ. "Каждый американский президент с Франклина Рузвельта встречался лично с лидерами Советского Союза или России. Мы поддерживаем ваше решение продолжить эту традицию и сделать стабильными и предсказуемыми отношения между США и РФ в целях поддержания стратегической стабильности в Европе и во всем мире", - подчеркнули конгрессмены.

"Мы надеемся, что во время этих консультаций для вас будет приоритетом возможность взаимодействия между США и Россией с целью снижения напряженности в спорных сферах и сотрудничества в представляющих важность для всего мира областях, таких как контроль над вооружениями и предотвращение новой ядерной гонки, противодействие изменению климата, борьба против экстремизма, уменьшение угроз в киберпространстве для экономик и инфраструктуры стран, а также сокращение экономического неравенства в мире", - отмечается в письме.