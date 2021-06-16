Группа законодателей США перед саммитом в Женеве призвала Байдена взаимодействовать с РФ
07:10 16.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Группа американских конгрессменов, придерживающихся левых взглядов, в преддверии саммита в Женеве призвала президента США Джо Байдена взаимодействовать с российским лидером Владимиром Путиным в ряде сфер, касающихся безопасности, экономики и экологии. Данное письмо хозяину Белого дома опубликовано во вторник на сайте члена Палаты представителей Конгресса США Прамилы Джаяпал (демократ от штата Вашингтон).
Законодатели отметили в послании, что поддерживают предстоящую встречу лидеров США и РФ. "Каждый американский президент с Франклина Рузвельта встречался лично с лидерами Советского Союза или России. Мы поддерживаем ваше решение продолжить эту традицию и сделать стабильными и предсказуемыми отношения между США и РФ в целях поддержания стратегической стабильности в Европе и во всем мире", - подчеркнули конгрессмены.
"Мы надеемся, что во время этих консультаций для вас будет приоритетом возможность взаимодействия между США и Россией с целью снижения напряженности в спорных сферах и сотрудничества в представляющих важность для всего мира областях, таких как контроль над вооружениями и предотвращение новой ядерной гонки, противодействие изменению климата, борьба против экстремизма, уменьшение угроз в киберпространстве для экономик и инфраструктуры стран, а также сокращение экономического неравенства в мире", - отмечается в письме.
НОВОСТИ
- 07:55 16.06.2021
- Минвостокразвития предлагает прилетевшим на Дальний Восток туристам субсидировать билеты внутри региона
- 07:50 16.06.2021
- Землетрясение магнитудой 3,9 произошло на севере Камчатки
- 07:39 16.06.2021
- Более 11 тыс. нарушений пожарной безопасности выявлено в российских больницах - МЧС
- 07:30 16.06.2021
- Террористы в Сирии готовят провокацию с использованием отравляющих веществ - российские военные
- 07:20 16.06.2021
- В ответ на запуск зажигательных воздушных шаров Израиль подверг Газу бомбардировке
- 07:00 16.06.2021
- Москва продолжит сближение с Пекином, вне зависимости от саммита в Женеве - эксперты
- 22:40 15.06.2021
- Путин прибудет на саммит в Женеве первым в 14:00 мск, а Байден чуть позже - чиновник США
- 22:00 15.06.2021
- Цена нефти марки Brent превысила $74 за баррель впервые с апреля 2019 года
- 21:20 15.06.2021
- Крикалев возглавит новую организацию, отвечающую за текущую деятельность МКС - Рогозин
- 21:15 15.06.2021
- Собянин отметил ключевую роль «Единой России» в развитии страны
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать