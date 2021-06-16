В ответ на запуск зажигательных воздушных шаров Израиль подверг Газу бомбардировке
07:20 16.06.2021 Источник: MIGnews
Минувшей ночью ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля), в ответ на запуск зажигательных воздушных шаров, подверг Газу бомбардировке.
Удары нанесены по двум лагерям подготовки террористов - в Зейтун и в районе Хан Юнис. На момент бомбардировок лагеря были пусты.
В заявлении ЦАХАЛа говорится, что атаки совершены в ответ на запуск воздушных шаров с взрывными устройствами и зажигательными материалами.
За вчерашний день на израильской территории началось 27 пожаров из-за запуска воздушных шаров из Газы.
Это - первая атака ЦАХАЛа после окончания операции Страж Стен и первое решение правительства Нафтали Беннета об атаке в Газе. Ранее Беннет требовал, чтобы ЦАХАЛ отвечал ударами на каждый инцидент с запуском зажигательных воздушных шаров.
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