В ответ на запуск зажигательных воздушных шаров Израиль подверг Газу бомбардировке

07:20 Источник: MIGnews

Минувшей ночью ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля), в ответ на запуск зажигательных воздушных шаров, подверг Газу бомбардировке.

Удары нанесены по двум лагерям подготовки террористов - в Зейтун и в районе Хан Юнис. На момент бомбардировок лагеря были пусты.

В заявлении ЦАХАЛа говорится, что атаки совершены в ответ на запуск воздушных шаров с взрывными устройствами и зажигательными материалами.

За вчерашний день на израильской территории началось 27 пожаров из-за запуска воздушных шаров из Газы.

Это - первая атака ЦАХАЛа после окончания операции Страж Стен и первое решение правительства Нафтали Беннета об атаке в Газе. Ранее Беннет требовал, чтобы ЦАХАЛ отвечал ударами на каждый инцидент с запуском зажигательных воздушных шаров.