Москва заметила заявления Байдена по возможному вступлению Украины в НАТО

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Москва обратила внимание на то, что американский президент Джо Байден допустил гипотетическую возможность вступления Украины в НАТО. Это новая позиция, ранее таких высказываний не звучало, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков в эфире Первого канала.

"Что касается Украины, мы слышали, что гипотетически президент Байден допустил возможность вступления Украины в НАТО", - сказал он.

Представитель Кремля охарактеризовал это высказывание как "новый элемент". "Ранее таких заявлений не делалось. Конечно, в Москве мы обратили на него внимание", - заметил он.