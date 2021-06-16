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НОВОСТИ

Москва заметила заявления Байдена по возможному вступлению Украины в НАТО

10:00 16.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Москва обратила внимание на то, что американский президент Джо Байден допустил гипотетическую возможность вступления Украины в НАТО. Это новая позиция, ранее таких высказываний не звучало, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков в эфире Первого канала.

"Что касается Украины, мы слышали, что гипотетически президент Байден допустил возможность вступления Украины в НАТО", - сказал он.

Представитель Кремля охарактеризовал это высказывание как "новый элемент". "Ранее таких заявлений не делалось. Конечно, в Москве мы обратили на него внимание", - заметил он.

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