В администрации Байдена были разногласия по "Северному потоку - 2" - WP
11:20 16.06.2021 Источник: Коммерсант.ru
В администрации Джо Байдена были разногласия по вопросу политики в отношении России, сообщили источники The Washington Post (WP). По информации газеты, особенно вызывали разногласия санкции против оператора «Северного потока-2» Nord Stream 2 AG.
Госсекретарь Энтони Блинкен, его первый заместитель Уэнди Шерман и заместитель по политическим делам Виктория Нуланд рекомендовали ввести санкции против строительства газопровода для его полной блокировки. Они предлагали не делать исключений для Nord Stream 2 AG и главы оператора.
По информации WP, Джо Байден и его помощники из Совета национальной безопасности выступали за то, что завершение проекта — это уже свершившийся факт, так как строительство завершено больше чем на 90%. Белый дом считал, что санкции против оператора серьезно ухудшат отношения с Германией и что не нужно ставить их под угрозу из-за почти завершенного проекта. Коммерсантъ
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