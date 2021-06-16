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В администрации Байдена были разногласия по "Северному потоку - 2" - WP

11:20 16.06.2021 Источник: Коммерсант.ru

В администрации Джо Байдена были разногласия по вопросу политики в отношении России, сообщили источники The Washington Post (WP). По информации газеты, особенно вызывали разногласия санкции против оператора «Северного потока-2» Nord Stream 2 AG. 

Госсекретарь Энтони Блинкен, его первый заместитель Уэнди Шерман и заместитель по политическим делам Виктория Нуланд рекомендовали ввести санкции против строительства газопровода для его полной блокировки. Они предлагали не делать исключений для Nord Stream 2 AG и главы оператора. 

По информации WP, Джо Байден и его помощники из Совета национальной безопасности выступали за то, что завершение проекта — это уже свершившийся факт, так как строительство завершено больше чем на 90%. Белый дом считал, что санкции против оператора серьезно ухудшат отношения с Германией и что не нужно ставить их под угрозу из-за почти завершенного проекта.  Коммерсантъ

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